Joseph Davidovich Levit – the oretician and practitioner of national endocrinology (90th birthday anniversary)

Левит Иосиф Давидович – выдающийся ученый, эндокринолог-практик, основатель эндокринологической службы на Южном Урале.

Рис. 1. Левит Иосиф Давидович

Иосиф Давидович родился 14 июля 1927 г. в городе Харькове в рабочей семье. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 г. с семьей был эвакуирован в Челябинск. Здесь Иосиф Давидович Левит поступает на вечернее отделение машиностроительного техникума.

В 1942 г. И.Д. Левит в возрасте пятнадцати (!) лет принят на Кировский (сегодня – Челябинский) тракторный завод на должность электрика третьего разряда. Как известно, в годы войны Челябинский тракторный завод был перепрофилирован на изготовление танков для фронта.

В 1944 г. И.Д. Левиту присвоен четвертый разряд электрика. В 1945 г. Иосиф Давидович, не оставляя работы на заводе, несмотря на тяжелейшие бытовые условия, хроническое недоедание и нехватку времени для нормального отдыха решает продолжить прерванное внезапно начавшейся войной школьное обучение и поступает в девятый класс школы рабочей молодежи. Здесь, учась лишь на «отлично», Иосиф Давидович знакомится со своей будущей супругой, Лейзеровой Майей Николаевной, также совмещавшей учебу в «вечерней» школе с работой на Челябинском тракторном заводе. В 1946 г. Левит И.Д. переводится на должность техника одного из цехов Челябинского тракторного завода.

Сегодня, без сомнения, можно утверждать, что без танков, отправленных на фронт Челябинским тракторным заводом, Победа 1945 г. была бы невозможна. 26 апреля 1946 г. Иосиф Давидович Левит награждается медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Учеба в мединституте

Во время войны в Челябинск были эвакуированы кафедры Киевского медицинского института, давшие основание для становления и развития Челябинского медицинского института (ныне – Южно-Уральского Государственного медицинского университета). Большая часть профессуры и руководителей кафедр были блестящими учеными и клиницистами, великолепными лекторами, носителями самого передового по тем временам научного знания. На их лекции ходили как на спектакли.

Приняв твердое решение стать врачом, в 1947 г. Иосиф Давидович поступает в медицинский институт. Здесь он становится не только блестящим студентом, но и руководителем научного кружка на кафедре патофизиологии, возглавляемой профессором Рафаилом Ароновичем Дымшицем. Молодые ученые под руководством И.Д. Левита занимались проблемами свертывания крови. К шестому курсу мединститута у Иосифа Давидовича практически была завершена кандидатская диссертация. По самой элементарной логике, он должен был остаться в аспирантуре на кафедре патофизиологии и продолжить карьеру ученого. Но судьба распорядилась иначе. Шел знаменитый 1953 г., когда гремело на всю страну «дело врачей», этих «убийц в белых халатах». По России идут повальные аресты евреев-врачей. Арестованы десятки профессоров, учителей Иосифа Давидовича, в их числе и профессор Р.А. Дымшиц. В Сибири строят лагеря для переселения миллионов евреев.

На государственных экзаменах И.Д. Левиту ставят «тройку» по марксизму-ленинизму, тем самым лишив его диплома с отличием, и распределяют работать участковым врачом в пригороде города Копейска. Но и там, в практически нереальных для научной деятельности условиях, И.Д. Левит через несколько лет завершает свою кандидатскую.

Эндокринный диспансер и создание эндокринной службы

В 1958 г. И.Д. Левит наконец-то получает «амнистию» и приглашается на работу в Челябинскую областную больницу, где в скором времени начинает возглавлять «противозобный», впоследствии переименованный в эндокринологический диспансер. Иосиф Давидович продолжает упорно заниматься наукой. Все вечера, даже ночи, выходные он не выходит из своего кабинета, работая над докторской диссертацией.

Талант видеть глубже и шире, умение заметить и востребовать знания и творческие возможности окружающих его людей в сочетании с исключительной доброжелательностью позволили Иосифу Давидовичу десятки лет буквально фонтанировать новыми идеями и добиваться их реализации.

На протяжении творческой жизни И.Д. Левита в поле его зрения были разнообразные аспекты эндемического зоба, гипотиреоза, тиреотоксикоза, аутоиммунного тиреоидита, сахарного диабета, вопросы совершенствования эндокринологической службы.

Благодаря организаторским усилиям Иосифа Давидовича, поддержанным Челябинским областным отделом здравоохранения, привлечению врачей других специальностей (терапевтов, хирургов, гинекологов, гигиенистов) была создана стабильная система раннего выявления и йодной профилактики эндемического зоба (ежегодные массовые профилактические осмотры населения, централизованная закупка антиструмина и контролируемая его раздача пациентам из групп риска, рейды работников СЭС с анализом качества йодированной соли); создана карта распространенности эндемического зоба в Челябинской области в зависимости от вида природно-географической зоны. Эта работа была представлена в многочисленных публикациях, в частности, в докладе на II Российском съезде эндокринологов (г. Челябинск, 1991 г.), где отражена высокая эффективность проделанной работы в части снижения распространенности узловых форм зоба среди населения Челябинска.

Научная и организационная деятельность

Высокие авторитет и компетентность И.Д. Левита позволили ему стать автором раздела «Эндемический зоб» в Руководстве по клинической эндокринологии под редакцией академика АМН В.Г. Баранова (издательство «Медицина», 1977 г.).

Рис. 2. Левит И.Д. (второй справа) и академик Баранов В.Г. (четвертый слева)

Глубокое изучение вопроса и настойчивые рекомендации практикующим эндокринологам выбирать преимущественно лекарственный метод лечения диффузно-токсического зоба (ДТЗ) подняли показатели излеченности больных ДТЗ медикаментозным методом до 80–85%. Совместно с хирургами Центра эндокринной хирургии (г. Челябинск, МБУЗ ГКБ №1) были регламентированы показания к оперативному лечению ДТЗ.

Пятнадцатилетний опыт данного раздела работы, экономическая эффективность преимущественно консервативного лечения больных ДТЗ изложены в журнале «Терапевтический архив» (№9, 1988 г.) и в докладе из Челябинска на III Всесоюзном съезде эндокринологов (г. Ташкент, 1989 г.). На многих территориях России этот вопрос не решен до сих пор, и положительный отзыв об этой работе И.Д. Левита с соавторами содержится в статье из Российского эндокринологического научного Центра (г. Москва, в журнале «Проблемы эндокринологии», 2001 г.).

Особый исследовательский интерес И.Д. Левит имел к теме аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Работы И.Д. Левита в этой области были одними из первых в нашей стране. До него в Челябинске не диагностировали АИТ, им привита культура выявления этого заболевания, предложены подходы к лечению на основе иммунокоррекции – задачи, сохраняющей актуальность и в настоящее время.

В вопросах эндокринологической патологии Иосиф Давидович всегда пытался дойти до самой сути проблемы. Его всегда волновала и увлекала возможность не просто назначать заместительную гормональную терапию, а именно привести то или иное заболевание к ремиссии и восстановлению собственной функции органа.

Это касается, в первую очередь, АИТ. В своей монографии, которая так и называется «Аутоиммунный тиреоидит», И.Д. Левит наглядно демонстрирует возможности иммунокоррекции и восстановления собственной функции органа. Учитывая тот факт, что АИТ является классической моделью любого аутоиммунного заболевания, его работы актуальны и по сей день, и не только в эндокринологии. Описаны случаи ремиссии сахарного диабета 1 типа, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний при иммунокоррегирующей терапии. И.Д. Левит одним из первых стал эффективно сочетать иммунокоррекцию с конвенциональным лечением при болезнях щитовидной железы, диабете и других патологиях.

Внимание Иосифа Давидовича приковывали идеи и вопросы большой значимости, и, как впоследствии оказалось, он во многих случаях брался за их решение прежде, чем они становились предметом общего внимания эндокринологов страны. Это касается создания и эффективной работы Челябинского противозобного (позднее эндокринологического) диспансера, разработки лечения ДТЗ радиоактивным йодом – в течение четверти века совместно с заведующей радиологической лабораторией областной больницы С.К. Бахаревой; создание и совершенствование методов областной гормональной лаборатории совместно с заведующими гормональной лабораторией областной больницы Л.А. Генкиной, И.Е. Кравчуком. Совместно с главными лаборантами Челябинской области В.И. Минусоевой, В.А. Раск, повсеместно внедрил метод пункционной биопсии и цитологического исследования пунктатов щитовидной железы.

Челябинский эндокринологический диспансер в числе первых освоил ультразвуковую диагностику заболеваний щитовидной железы. УЗИ-диагностика эндокринной офтальмопатии актуально и новаторски прозвучала в докладе И.Д. Левита и В.И. Ложкиной на I Российском съезде эндокринологов (г. Уфа, 1984 г.).

В Челябинске одной из первых в стране была создана детская эндокринологическая служба со своим стационаром, много сил отдано этому делу И.Д. Левитом и Ф.О. Крюковой.

Рис. 3. Левит И.Д. беседует с пациентом

Специализированный центр «Диабет и беременность» был открыт по инициативе И.Д. Левита при активном содействии руководителей гинекологической службы области, главного эндокринолога Челябинска Д.О. Марголина. Работа в этом центре в последствии была творчески продолжена Л.А. Манойловой.

Задача из задач – подготовка, обеспечение профессионального роста врачей и создание условий, исключающих текучесть кадров. Заработная плата врачей-эндокринологов на протяжении ряда лет была ниже, чем у других специалистов. Иосиф Давидович организовал местную базу первичной подготовки эндокринологов и усовершенствования терапевтов по эндокринологии.

По заданию И.Д. Левита был проведен анализ фактической нагрузки эндокринологов в поликлиниках г. Челябинска, подготовлено обоснование нового штатного норматива, утвержденного Приказом областного отдела здравоохранения. Этими мерами на много лет была сцементирована эндокринная служба Челябинской области.

Коллеги и ученики

Челябинское отделение Российской ассоциации эндокринологов было создано одним из первых, отличалось массовостью, творческой активностью. И.Д. Левит подталкивал практических врачей к научному осмыслению повседневной практической работы. Результатом были оригинальные доклады, демонстрации редких случаев эндокринной патологии перед аудиторией Челябинской областной ассоциации эндокринологов. Эти разработки стали темами многочисленных публикаций в материалах научно-практических конференций, съездов, несколько врачей защитили диссертации.

Иосифа Давидовича отличали высокая коммуникативность, заинтересованное деловое партнерство с выдающимися учеными и практическими врачами разных специальностей, в том числе с ведущими эндокринологами страны. В Челябинске и Челябинской области не раз проводились выездные пленумы Всесоюзного общества эндокринологов, межрегиональные конференции, II Российский съезд эндокринологов.

И.Д. Левит много лет был членом Правления Всесоюзной (позднее – Российской) ассоциации эндокринологов, членом редакционного совета журнала «Проблемы эндокринологии», много раз привлекался ВАК в качестве рецензента диссертационных работ из разных городов страны, участвовал в работе всех значимых конференций и съездов с эндокринной тематикой у нас и за рубежом, всегда вовремя, с глубоким анализом, интересно представлял материалы этих поездок эндокринологам Челябинской области.

На кафедре эндокринологии Российской медицинской академии последипломного образования (г. Москва) преподавание актуальных разделов патологии щитовидной железы, организации эндокринологической службы проводилось со ссылкой на положительный опыт Челябинской области и ее главного эндокринолога – доктора медицинских наук И.Д. Левита.

Широкая информированность И.Д. Левита, огромный личный опыт помощи эндокринологическим больным, постоянная потребность в анализе и сравнении с лучшими мировыми образцами, вдохновенное отношение к делу явили практическим врачам несравненную школу человеческого и профессионального долга.

Иосифа Давидовича отличали органичная скромность, порядочность в отношениях с людьми, сочувственный отклик в беде, преданность своей семье, хороший юмор, почти «донкихотовская» потребность борьбы и веры в светлые идеалы, освещавшие его душу. Он ушел рано. Под его руководством несколько поколений врачей заложили тектоническую глыбу – эндокринологическую службу Челябинской области.

Его дело также продолжают его сын Шмуэль (Борис) Левит и его внук, Вячеслав Левит, ставшие наследниками семейной традиции и идей Иосифа Давидовича.

Иосиф Давидович Левит внес бесценный вклад в развитие эндокринологии и медицины в целом. Память о замечательном ученом-клиницисте, талантливом организаторе здравоохранения, Человеке с большой буквы, навсегда останется в сердцах его современников, учеников.