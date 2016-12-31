Myocardial revascularization in patients with type 2 diabetes mellitus: An overview of modern techniques

Основной причиной летальности в мире продолжают оставаться сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают около 17 млн человек, что составляет 29% от всех случаев смерти в мире [1].

Многочисленные исследования показали, что сахарный диабет (СД) является независимым фактором риска развития и прогрессирования атеросклероза сосудов и значимо повышает риски развития кардиоваскулярных событий [2, 3].

По последним данным, численность больных СД в мире за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза и к концу 2014 г. достигла 387 млн человек [4].

Согласно данным Государственного регистра больных СД, на 1 января 2015 г. в России зарегистрировано 4,1 млн случаев (данные на 1 января 2014 – 3,9 млн), из них число больных СД 2 типа (CД2) составило 3,7 млн [5]. Между тем, по данным эпидемиологических исследований, выполненных в период 2002–2010 гг. в ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ, истинная распространенность данного заболевания в 3–4 раза была выше официально зарегистрированного числа больных и достигала 9–10 млн случаев, что составляет около 7% населения. СД в 4 раза увеличивает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) и обуславливает три четверти связанных с диабетом летальных исходов [2]. У больных ИБС и СД часто выявляется многососудистое, диффузное поражение коронарного русла с дистальным его поражением. Эта группа больных подвержена более быстрому прогрессированию атеросклероза, что значительно повышает потребность в проведении реваскуляризации миокарда. Так, сегодня на долю больных ИБС с СД2 приходится около 20–30% всех выполняемых чрескожных коронарных вмешательств.

С середины 80-х гг. XX в. начаты сравнительные исследования различных подходов к реваскуляризации миокарда у больных ИБС и СД. В начале это было сравнение аортокоронарного шунтирования (АКШ) и чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), а именно баллонной ангиопластики. С появлением стентов (сначала без лекарственного покрытия, в дальнейшем – с различными типами лекарственного покрытия) исследования стали включать большие когорты пациентов с ЧКВ. Основной целью всех сравнительных исследований являлись выбор оптимальной тактики реваскуляризации миокарда и снижение риска развития неблагоприятных событий в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с ИБС в сочетании с СД2. Таким образом, все исследования в этой области можно условно разделить на три группы. Первая – это сравнение АКШ и ангиопластики коронарных артерий (регистр Kip K. и соавт., BARI, EAST, CABRI), вторая – это сравнение АКШ и ЧКВ с имплантацией стентов без лекарственного покрытия (BARI 2D, ARTSI+II, ERACIII) и, наконец, третья группа исследований – сравнение АКШ и ЧКВ с имплантацией стентов с различными видами лекарственного покрытия (SYNTAX, CARDia, FREEDOM). В последние годы большое внимание привлекают исследования по сравнению стентов II поколения с различными покрытиями (зотаралимус – ZES и эверолимус – EES; исследования RESOLUTE, COMPARE, ESSENCE-DIABETES, TUXEDO и др.), а также биодеградируемых, бесполимерных и биоабсорбируемых стентов (ISAR-TEST, LEADERS, ABSORB, SPIRIT и др.).

В 1996 г. Kip K. и соавт. опубликовали данные (исследование было не рандомизировано) о проведении баллонной ангиопластики у 2114 больных, 281 (13,3%) из которых страдали СД. Этот регистр включал пациентов, которым было выполнено ЧКВ, – транслюминальная баллонная ангиопластика в Национальном институте сердца, легких и крови в США (National Heart, Lung, and Blood Institute) с 1985 по 1986 гг. Следует отметить, что исходно в группе пациентов с СД было больше женщин (38,4% vs 23,5%, р<0,01), они имели более высокий класс стенокардии (3–4 ФК по Канадской классификации) и у них чаще отмечалось трехсосудистое поражение по данным коронарографии (27,7% vs 17,7%, р<0,01). По данным проведенного анализа, смертность в течение 9 лет была в 2 раза выше в группе пациентов с СД (35,9% vs 17,9%, р<0,001), нефатальный инфаркт миокарда более часто отмечался в группе с СД (29% vs 18,5%, р<0,001), (АКШ) после выполнения ЧКВ (36,7% vs 27,4%, р<0,001) и повторные ЧКВ также чаще выполнялись в группе пациентов с СД (43,7% vs 36,5%, р<0,01). Госпитальная летальность после выполнения процедур реваскуляризации (АКШ или ЧКВ) у пациентов с СД была в 6 раз выше.

Таким образом, при проведении многофакторного анализа СД оказался независимым фактором риска при прогнозировании 9-летней выживаемости и развитии неблагоприятных событий, включая повторные реваскуляризации миокарда [6].

Сравнение различных подходов к реваскуляризации миокарда было выполнено в исследовании BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation). Это рандомизированное исследование было инициировано в 1987 г.; его целью являлось сравнение ЧКВ и коронарного шунтирования (КШ) по показателям выживаемости у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла и выраженной стенокардией. В исследование включено 1829 пациентов, 914 вошли в группу АКШ (61,1%) и 915 пациентов – в группу ЧКВ (61,8%). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, длительности заболевания и характеру поражения коронарного русла – 41% пациентов в каждой из групп имели трехсосудистое поражение коронарных артерий по данным ангиографии. Средний срок наблюдения составил 5,4 года, конечные точки – смерть, перенесенный инфаркт миокарда (Q- и не-Q-образующий), экстренные и повторные процедуры ЧКВ и АКШ, инсульты. Было показано, что средняя пятилетняя выживаемость в группах с разным подходом к реваскуляризации миокарда практически не различалась (АКШ – 89,3%, ЧКВ – 86,3%, р=0,19). В обеих группах пятилетняя свобода от Q-образующего инфаркта была сопоставимой (в группе АКШ – 80,4%, в группе ЧКВ – 78,7%, р=0,18). Повторные операции в течение 5-летнего срока наблюдения выполнялись у 8% в группе АКШ и в 54% в группе ЧКВ (в этой группе 69% пациентов впоследствии было выполнено АКШ).

Таким образом, при пятилетнем наблюдении в группах АКШ и ЧКВ различий в выживаемости и частоте возникновения инфарктов не было. Различия были получены только при анализе подгрупп пациентов, страдающих СД, – 353 пациента (19% от общего числа включенных пациентов). После рандомизации в группе АКШ было 180 пациентов, ЧКВ – 173 пациента. Пятилетняя выживаемость в группе АКШ с СД составила 80,6%, в то же время в группе ЧКВ с СД – 65,5% (р=0,003). Лучший 5-летний прогноз в группе АКШ у больных с СД был связан с достоверно более редким возникновением инфарктов миокарда (34,8% vs 50%, р=0,049) и меньшей частотой повторных реваскуляризаций (13,1% vs 59,7%, р<0,001) [7]. Таким образом, в данном исследовании были показаны лучшие результаты по показателям выживаемости, меньшей частоте возникновения инфарктов миокарда и выполнения повторных реваскуляризаций миокарда у пациентов с СД и многососудистым поражением коронарного русла, которым была выполнена операция АКШ.

Похожие результаты были получены в исследовании CABRI (Coronary Angioplasty versus bypass Revascularization Investigation). В него были включены 1054 пациента, подвергшихся процедурам реваскуляризации миокарда (ЧКВ или АКШ), в том числе 125 больных с СД. При сравнении двух подходов к реваскуляризации миокарда у больных со стабильной ИБС и многососудистым поражением коронарного русла без сопутствующего СД не выявлено существенных различий в показателях смертности, рисках развития ИМ и повторных процедур реваскуляризации. Показатели смертности за 4-летний период наблюдения в группе АКШ составили 2,7%, в группе ЧКВ – 3,9% (р>0,05), инфаркт миокарда был зарегистрирован у 2,9% пациентов в группе АКШ и у 3,5% в группе ЧКВ (р>0,05). Однако при анализе подгрупп пациентов с СД были получены данные о преимуществе АКШ перед ЧКВ. Четырехлетняя смертность среди пациентов с СД составила 22,6% в группе ЧКВ и 12,5% в группе АКШ (p<0,01) [8]. Наличие СД у пациентов со стабильной ИБС, подвергшихся ЧКВ, обуславливало более частое возникновение рестеноза коронарных артерий, что проявляется в более низкой выживаемости пациентов, а также в более частом возникновении инфаркта миокарда и проведении повторной реваскуляризации миокарда.

Все предыдущие исследования анализировали пациентов, которым было выполнено только ЧКВ, без имплантации стентов. В 2009 г. были опубликованы результаты исследования BARI 2D (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes), целью которого было сравнение двух стратегий лечения больных диабетом и ИБС – инвазивной, с выполнением реваскуляризации миокарда методом ЧКВ или АКШ, и неинвазивной – терапевтической, на фоне оптимальной медикаментозной терапии (ОМТ), с выполнением реваскуляризации миокарда при возникновении показаний (прогрессирующая стенокардия, инфаркт миокарда). Это одно из первых крупных исследований, в котором анализировались результаты не только ангиопластики коронарных артерий, но и ЧКВ с имплантацией стентов (стенты были имплантированы 34,7% больным, причем в 37,4% случаев – с лекарственным покрытием). В исследование были включены 2368 пациентов, первичной конечной точкой была общая смертность, а вторичные точки учитывали комбинированные события (смертность, инфаркт миокарда и инсульт). В группу АКШ были включены 763 пациента, в группу ЧКВ – 1605 пациентов. Далее в пределах этих групп пациенты были рандомизированы на подгруппы: реваскуляризации и ОМТ. Хотим подчеркнуть, что в группе ОМТ реваскуляризация проводилась только при наличии клиники прогрессирующей стенокардии, острого коронарного синдрома или тяжелой ишемии, доля таких пациентов за 5-летний срок наблюдения – 41%. Средний срок наблюдения составил 5,3 года. Пятилетняя выживаемость в группах существенно не различалась, в группе ОМТ этот показатель составил 87,8%, в группе реваскуляризации миокарда – 88,3% (р=0,97), доли пациентов без «больших» сердечно-сосудистых событий (вторичные конечные точки) в группах были также сопоставимы – 77,2% в группе реваскуляризации миокарда против 75,9% в группе оптимальной медикаментозной терапии (р=0,7). В группе АКШ сердечно-сосудистых осложнений было значительно меньше в подгруппе пациентов, которым была проведена реваскуляризация миокарда по сравнению с группой медикаментозной терапии (22,4% vs 30,5%, р=0,002). В группе ЧКВ частота наступления сердечно-сосудистых событий достоверно не отличалась между подгруппами реваскуляризации и ОМТ. По результатам исследования были сделаны выводы, что в том случае, если, несмотря на ОМТ, у пациентов сохраняются симптомы стенокардии, – целесообразно выполнение реваскуляризации миокарда. Преимущества в снижении неблагоприятных отдаленных событий сохраняются за АКШ. Выполнение ЧКВ не уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с ОМТ [9].

Одним из крупных исследований по сравнению различных подходов к реваскуляризации миокарда является исследование SYNTAX (The Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery). В исследовании были рандомизированы 1800 пациентов – 897 включены в группу АКШ, 903 – в группу ЧКВ со стентированием стентами TAXUS с лекарственным покрытием первого поколения – паклитаксел. В исследование были включены пациенты с трехсосудистым поражением коронарного русла и/или со стенозом ствола левой коронарной артерии (ЛКА) более 50%. Первичной конечной точкой были большие кардиальные и цереброваскулярные события (смерть, ИМ, инсульт, повторная реваскуляризация). В первый и пятый год наблюдения частота первичных конечных точек была достоверно ниже в группе АКШ по сравнению с группой ЧКВ (1-й год – 12,4% vs 17,8%, р=0,002, 5-й год – 26,9% vs 37,3%, р<0,001). В исследовании был выполнен также сравнительный анализ по частоте первичных конечных точек у пациентов с СД (n=452) и без (n=1348). Через 5 лет было выявлено, что у пациентов с СД2 большие кардиальные и цереброваскулярные события чаще отмечены в группе ЧКВ по сравнению с группой АКШ (46,5% vs 29%, р<0,001), повторная реваскуляризация также чаще применялась в группе ЧКВ (35,5% vs 14,6%, р<0,001). У больных ИБС без диабета различия в конечных точках были получены преимущественно за счет разницы в частоте повторных реваскуляризаций; она чаще выполнялась у пациентов в группе ЧКВ по сравнению с группой АКШ (22,8% vs 13,4%, р<0,001), и по частоте развития ИМ, он также чаще регистрировался в группе пациентов с ЧКВ (9,9% vs 3,4%, р<0,001) [10]. У больных СД результаты в целом оказались менее оптимистичными, чем при отсутствии последнего (этот эффект был особенно выражен у больных с инсулинозависимым СД после ЧКВ). Однако ЧКВ у пациентов с СД по сравнению с АКШ не привели к достоверно более высокой частоте развития летальных исходов (19,5% vs 12,9%, р=0,065), инсульта (3,0% vs 4,7%, р=0,34) и ИМ (9,0% vs 5,4%, р=0,2).

В исследовании был разработан калькулятор SYNTAX Score для оценки анатомической сложности поражений коронарного русла. Данный подход позволил разделить пациентов на 3 группы: группу низкого риска с SYNTAX Score до 22 баллов, группу среднего риска с SYNTAX Score 23–32 балла, группу высокого риска – SYNTAX Score более 32 баллов. В группе пациентов с низким риском не было получено достоверной разницы в регистрации первичных конечных точек между группами ЧКВ и АКШ (32,1% vs 28,6%, р=0,43), напротив, в группе пациентов промежуточного риска частота первичных конечных точек в группе ЧКВ уже составляла 36,0%, а в группе АКШ – 25,8% (р=0,008). В группе пациентов высокого риска по SYNTAX Score (более 32 баллов) разница в частоте первичных конечных точек была еще более значимой – 44,0% в группе ЧКВ и 26,8% в группе АКШ (р<0,0001).

Таким образом, исследование продемонстрировало преимущества АКШ перед ЧКВ у пациентов с диабетом в снижении количества неблагоприятных событий, в том числе количества повторных реваскуляризаций миокарда, в группе больных с тяжелым поражением коронарных артерий. Однако в группе пациентов с низким показателем SYNTAX Score ЧКВ может рассматриваться как приемлемая стратегия реваскуляризации, хотя и ассоциированная с большим количеством повторных процедур [11].

В 2010 г. были представлены результаты исследования CARDia (Coronary Artery Revascularization in Diabetes). В исследование было включено 510 пациентов, которые были рандомизированы на группу АКШ (254 пациента) и группу ЧКВ (256 пациентов). В группе ЧКВ применялись как стенты с лекарственным покрытием – сиролимус-покрытые стенты (69%), так и стенты без лекарственного покрытия (31%). Период наблюдения составил 1 год. Результаты показали, что первичная конечная точка (смерть от любых причин) была сопоставимой в обеих группах (3,2%), комбинированная конечная точка (смерть от любых причин, инфаркт миокарда или инсульт) в группе АКШ составила 10,5%, в группе ЧКВ – 13,0% (р=0,39). Группы различались лишь по частоте выполнения повторных реваскуляризаций – 2,0% и 11,8% (р<0,001) соответственно. Таким образом, исследование не продемонстрировало различий в возникновении «больших» неблагоприятных событий у пациентов с ИБС и диабетом при выполнении различных методик реваскуляризации миокарда [12].

Сравнение разных подходов к реваскуляризации миокарда у больных ИБС в сочетании с СД было продолжено в исследовании FREEDOM (Future Revascularization Evaluation in patients with Diabetes mellitus: Optimal Management of multivessel disease) – самом крупном исследовании, ориентированном на анализ результатов разных методов реваскуляризации миокарда у больных СД. Цель исследования состояла в оценке эффективности реваскуляризации миокарда с помощью ЧКВ с использованием современных стентов с лекарственным покрытием и коронарного шунтирования. В исследование было включено 1900 пациентов с СД и ИБС, у большинства больных имелось трехсосудистое поражение коронарного русла (83%), пациенты со стенозом ствола левой коронарной артерии более 50% в исследование не включались. Пациенты были рандомизированы в группу АКШ – 947 пациентов и в группу ЧКВ – 953 пациента, максимальный срок наблюдения за пациентами составил 7 лет, средний срок наблюдения 3,8 лет. В 100% случаев при ЧКВ использовались стенты с лекарственным покрытием. Через 5 лет после рандомизации частота композитной первичной конечной точки (смерть от всех причин, нефатальный инфаркт миокарда, инсульт) в группе АКШ составила 18,7%, а в группе ЧКВ – 26,6% (р=0,005); уровень общей смертности составил 10,9% в группе АКШ и 16,3% в группе ЧКВ (р=0,049), частота инфаркта миокарда 6% и 13,9% соответственно (р<0,001). Преимущества ЧКВ были выявлены в снижении частоты периоперационного инсульта – 2,4%, а в группе АКШ – 5,2% (р=0,03). При анализе было выявлено, что это различие касалось только первых 30 дней после операции. В повторной реваскуляризации миокарда нуждались 12,6% пациентов после ЧКВ и 4,8% пациентов после АКШ (р<0,001) к первому году наблюдения [13]. В исследовании FREEDOM оценивалось также качество жизни пациентов после реваскуляризации миокарда различными методами. В течение первого месяца после ЧКВ пациенты отметили быстрое улучшение самочувствия и качества жизни, в группе АКШ эта позитивная динамика отмечались с 6-го месяца наблюдения. После 2 лет наблюдения эти различия исчезли [14].

Таким образом, результаты исследования FREEDOM подтверждают данные более ранних исследований о преимуществе АКШ перед ЧКВ с постановкой стентов с лекарственным покрытием у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла и СД2.

В 2013 г. Z. Fanari и соавт. опубликовали метаанализ, посвященный сравнению реваскуляризации миокарда с помощью ЧКВ и АКШ у пациентов со стабильной ИБС. Проанализировав 123 потенциальные публикации, в метаанализ было отобрано 6 исследований, включавших пациентов, подвергшихся ЧКВ с имплантацией стентов с лекарственным покрытием. Одно исследование включало пациентов как со стентами с лекарственным покрытием, так и со стентами без лекарственного покрытия. В 6 исследованиях период наблюдения составил 1 год, в 4 – 2 года и 5-летний период наблюдения был описан в 3 исследованиях. Оценивались первичные конечные точки – смерть от всех причин, инфаркт миокарда, инсульт и повторные реваскуляризации.

При анализе результатов наблюдения в первый год после выполнения реваскуляризации миокарда не было выявлено различий в показателях смертности – в группе ЧКВ 3,7% vs 3,6% в группе АКШ (р=0,88) и в возникновении нефатального инфаркта миокарда – 4,5% vs 3,3% (р=0,53). ЧКВ с имплантацией стентов ассоциировалось с достоверно более высоким процентом выполнения повторных реваскуляризаций – 11,6% vs 4,8% (р<0,0001) и более низким процентом развития инсультов – 0,55% vs 1,9% (р=0,0003). Во второй год наблюдения также не было отмечено значимых различий в группах ЧКВ и АКШ в показателях смертности – 6,5% vs 5,2% (р=0,25), развитии нефатального инфаркта миокарда – 5,6% vs 4% (р=0,5), сохранялся низкий риск развития инсульта после выполнения ЧКВ по сравнению с АКШ – 1,3% vs 2,3% (р=0,01). Спустя 5 лет наблюдения показатели смертности в группе ЧКВ составили 13%, в группе АКШ – 10% (р=0,003), инфаркт миокарда развился у 10,3% в группе ЧКВ и у 4,6% в группе АКШ (р<0,0001). В группе ЧКВ сохранялся низкий риск инсульта по сравнению с группой АКШ – 2,3% vs 3,8% (р=0,005). Таким образом, при сравнении различных методов реваскуляризации у пациентов со стабильной ИБС и многососудистым поражением коронарного русла не было получено существенных различий в случаях смертности и нефатальных инфарктах миокарда в первые два года наблюдения. Различия были зарегистрированы в первый год наблюдения в частоте повторных реваскуляризаций в группе ЧКВ и в более высоком риске возникновения инсультов в группе АКШ на всех сроках наблюдения. В отдаленном периоде (5 лет наблюдения) выявлены существенные различия в уровнях развития инфаркта миокарда, он встречался более чем в 2 раза чаще в группе ЧКВ – 10,3% vs 4,6% (р<0,00001) и, что очень важно, – в показателях смертности, которая оказалась значимо ниже в группе АКШ [15].

В этом же метаанализе авторы сравнили частоту развития неблагоприятных событий у пациентов с ИБС, осложненной СД2, при разных вариантах реваскуляризации. В первый год наблюдения не было выявлено достоверных различий в уровне смертности в группах ЧКВ и АКШ у пациентов с СД – 4,11% vs 4,16% (р=0,85), возникновении инфарктов миокарда – 5,98% vs 3,74% (р=0,37). Различия регистрировались в частоте возникновения инсультов: они реже встречались у пациентов, которым было выполнено ЧКВ – 0,76% vs 2,05% (р=0,011). Однако спустя 5 лет наблюдения в группе ЧКВ отмечено существенное повышение показателей смертности у пациентов с СД по сравнению с пациентами без СД – 13,56% vs 9,96% (р=0,003), а также частоты развития инфарктов миокарда – 10,26% vs 5,3% (р<0,0001) соответственно. Таким образом, данные метаанализа показали, что выполнение реваскуляризации миокарда методом ЧКВ у больных ИБС и СД сопряжено с более высоким риском развития неблагоприятных событий в отдаленном периоде – смерти и инфаркта миокарда по сравнению с выполнением реваскуляризации миокарда с помощью АКШ [16].

В качестве объяснения возможных причин в различиях результатов АКШ и ЧКВ у больных с СД, как правило, приводятся 2 гипотезы. Первая состоит в том, что АКШ при диффузном поражении коронарного русла исключает большие участки с многоуровневыми атеросклеротическими поражениями, изобилующими «активными» бляшками, тогда как при ЧКВ осуществляется стентирование лишь гемодинамически значимых локальных стенозов. Другой возможной причиной является тот факт, что гипергликемия у пациентов с СД изменяет реакцию гладкомышечных клеток коронарных артерий в ответ на лекарственные вещества, выделяемые стентами с лекарственным покрытием. Это может способствовать недостаточному подавлению их пролиферации, и в результате у пациентов с СД чаще развиваются рестенозы КА [17]. В этой связи весьма перспективной может оказаться разработка новых поколений стентов с новыми типами лекарственного покрытия [18].

Эволюция стентов, используемых при ЧКВ у больных ИБС, о которой мы лишь коротко упоминали в настоящем обзоре, безусловно, представляет самостоятельную главу в истории интервенционной кардиологии. Использование первого поколения стентов с лекарственным покрытием (сиролимус – SES и паклитаксел – PES) явилось определенным прорывом в улучшении результатов ЧКВ, в основном за счет снижения частоты повторной реваскуляризации таргетного сосуда, причем преимущества по указанному показателю имели стенты, покрытые сиролимусом. Однако относительно высокий уровень поздних и очень поздних тромбозов стентов с покрытием I поколения, особенно имплантируемых больным с СД, послужил стимулом к развитию новых технологий, в том числе – новых лекарственных покрытий. Стенты II поколения имеют лекарственное покрытие в виде зотаралимуса (ZES) и эверолимуса (EES). Результаты и преимущества их использования у больных СД в разных исследованиях зачастую носят противоречивый характер. Усовершенствование полимерного покрытия, позволяющего выделять лекарственное вещество (зотаралимус) в период до 4 месяцев, привело к значимому снижению частоты повторной таргетной реваскуляризации у больных с СД при имплантации Resolute-ZES. Через 2 года наблюдения частота повторной реваскуляризации оказалась сопоставима у пациентов с диабетом (особенно СД2) и без такового [19].

Были также продемонстрированы впечатляющие результаты использования EES по сравнению с PES у больных без СД, заключающиеся в достоверном снижении показателей 2-летней летальности, частоты развития ИМ, тромбоза стента и таргетной повторной реваскуляризации. Однако у больных с СД ни один из указанных показателей эффективности и безопасности достигнут не был [20]. В последующем было показано, что при использовании EES у больных СД2 отмечено снижение повторной таргетной реваскуляризации, а при лечении инсулином – противоположные тенденции. Возможные причины таких различий мы уже упоминали выше. Они определяются разными механизмами действия различных лекарственных покрытий. Так, аналоги рапамицина (EES и ZES) действуют на клеточный митоз, который в значительной степени регулируется энзимами, подвергающимися гликированию. Паклитаксел же действует на различные пути рестенозирования, что определяет его относительную «независимость» от метаболического статуса.

Проспективные регистры использования стентов с лекарственным покрытием II поколения у больных с СД показали сопоставимые однолетние результаты при использовании EES и ZES. Поскольку большинство исследований не продемонстрировало однозначных результатов (прежде всего, вследствие недостаточного уровня статистической значимости полученных данных), было выполнено несколько метаанализов полученных данных. Так, при сравнении пяти типов стентов – голометаллических и стентов с лекарственным покрытием I и II поколений – у больных с СД были показаны преимущества «покрытых» стентов в снижении частоты таргетной повторной реваскуляризации, однако конкретные результаты зависели от типа стента. EES показали наилучшие результаты по показателям эффективности и безопасности. Однако на момент анализа этих данных отсутствовали публикации по ZES. Одна из последних публикаций посвящена сравнению результатов имплантации стентов PES и EES у больных с СД (TUXEDO trial, 2015). При использовании PES у больных СД в течение года наблюдения отмечены существенно и достоверно более высокая частота развития спонтанных ИМ, тромбоза стента, повторных таргетных реваскуляризаций, причем результаты не зависели от того, получает ли пациент инсулин [21].

Основной проблемой использования стентов у больных ИБС, в особенности у пациентов с СД, являются поздние и крайне опасные осложнения – тромбоз стента, а также рестенозирование. При использовании стентов II поколения профиль эффективности и безопасности был существенно улучшен, однако проблема персистирующего провоспалительного ответа стенки коронарной артерии остается исключительно актуальной. Возможным путем преодоления этого осложнения может стать использование стентов с биодеградируемым полимером или вовсе без полимерного покрытия, наличие которого способно поддерживать воспалительную реакцию. В таком случае, как предполагали ряд исследователей, удастся уменьшить число отдаленных осложнений. Подобный анализ был проведен в трех крупных рандомизированных исследованиях по сравнению стентов с биодеградируемыми полимерами (BP-DES) и растворимым полимером (SES) – ISAR-TEST 3, ISAR-TEST 4 и LEADER. В эти исследования вошли 1094 больных ИБС с СД, рандомизированных в 2 группы, соответственно имплантированному стенту. Через 4 года наблюдения результаты оказались сопоставимыми по конечным точкам – «большим» кардиальным осложнениям. Частота определенного или возможного тромбоза стента оказалась ниже при использовании BP-DES. Тем не менее, авторы пришли к выводу о необходимости подтверждения полученных в качестве «пост-анализа» данных в дальнейших проспективных рандомизированных исследованиях [22].

Разрабатываются также различные варианты стентов без полимерного покрытия. Результаты использования одного из них у больных СД и с одно- и двухсосудистым поражением изучены в исследовании RESERVOIR [23]. Речь идет о амфилимус-покрытом стенте, изготовленном на основе кобальт-хромиевого сплава с ультратонким пассивным карбоновым покрытием. Этот стент не имеет, как мы уже отмечали, никакого полимерного покрытия, а антипролиферативное «лекарство» (сиролимус) «загружено» в специальные резервуары. Конечной точкой в данном исследовании был объем неоинтимальной обструкции, определяемой при проведении оптической когерентной томографии через 9 месяцев наблюдения. В результате были обнаружены сопоставимые данные по этому показателю, а также по клиническим конечным точкам – большим кардиальным событиям. Однако дизайн исследования не предусматривал получения достаточно значимых статистических различий.

Уникальными свойствами полного рассасывания полимера в течение 1–2 лет после имплантации обладают биоабсорбируемые (BVS) стенты. Помимо преимуществ, связанных с отсутствием полимера и «подложки», эти стенты обладают способностью восстановления вазомоторной функции, круговой деформации и увеличения просвета коронарной артерии в отдаленном периоде, после исчезновения «подложки». На сегодняшний день представлен только один анализ, включающий 136 больных с СД, вошедших в исследования ABSORB и SPIRIT [20]. Этот анализ сравнивает: 1) 1-летние результаты имплантации биоабсорбируемого стента ABSORB и EES и 2) отдаленные результаты у больных ИБС с СД и без такового (415 больных). Через год наблюдения не было получено значимых различий в частоте клинических событий и стент-ориентированных осложнений у пациентов с СД и без такового. Отметим также, что в исследование входили только пациенты с одно- и двухсосудистым поражением и с относительно низкими значениями по шкале SYNTAX.

На основании данных рандомизированных исследований в 2014 г. на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) были представлены рекомендации по реваскуляризации миокарда у больных ИБС. У стабильных пациентов с многососудистым поражением коронарного русла, СД и приемлемым хирургическим риском АКШ является предпочтительным методом реваскуляризации миокарда (при SYNTAX>22) – класс рекомендаций IА. ЧКВ может рассматриваться как альтернатива АКШ при СД и многососудистом поражении коронарного русла при невысокой анатомической сложности поражения КА (при SYNTAX<22) – класс рекомендаций IIА. Предпочтительным является использование при АКШ левой внутренней грудной артерии в качестве шунта к переднемежжелудочковой артерии – класс рекомендаций I и выполнение бимаммарного шунтирования у лиц до 70 лет – IIA [24]. У больных СД последняя рекомендация вызывает определенные дискуссии в связи с риском осложненного заживления грудины в послеоперационном периоде.

Таким образом, подход к выбору метода реваскуляризации у пациентов со стабильной ИБС в сочетании с СД должен определяться в первую очередь степенью поражения коронарного русла и имеющимся хирургическим периоперационным риском. Использование ЧКВ с применением стентов с лекарственным покрытием приемлемо, если речь идет об одно- или двухсосудистом поражении коронарного русла. При многососудистом поражении предпочтительно выполнение операции АКШ, что значительно снижает риски неблагоприятных событий в отдаленном периоде. Перспективным является выполнение операций реваскуляризации миокарда у больных высокого риска, к которым, несомненно, относятся больные ИБС с СД, на работающем сердце (методика «off-pump»). Отметим, что в рекомендациях ESC 2014 г. по реваскуляризации миокарда впервые операции «off-pump» вошли в класс рекомендаций IIА. Данные немногочисленных исследований [25, 26, 27] показывают сопоставимые результаты по эффективности и выживаемости пациентов, оперированных на работающем сердце, и в то же время более низкие риски развития осложнений (в том числе инсульта) в послеоперационном периоде.

Дополнительная информация

Финансирование работы. Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 15-15-30040 «Патофизиологические механизмы метаболических нарушений у больных после операции на сердце».

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов. Голухова Е.З. – концепция, дизайн, написание текста; Кузнецова Е.В. – сбор и обработка материала, написание текста.