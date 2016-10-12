On the 100th anniversary of academician Y.H. Turakulov
- Authors: Chernikov A.A., Sklyanik I.A., Shestakova M.V.
- Issue: Vol 19, No 4 (2016)
- URL: http://endojournals.ru/index.php/dia/article/view/8156
- DOI: http://dx.doi.org/10.14341/8156
Abstract
Yalkin Halmatovich Turakulov is an internationally known medical researcher whose name is firmly engrained into the history of national endocrinology. He headed the Pharmaceutical Medical Institute, Tashkent Medical Institute, Regional Institute of Medicine, Institute of Nuclear Physics of Uzbekistan Academy of Sciences, Institute of Biochemistry and others institutions various times and was involved in the establishment of many of them. He was a teacher to many doctors and scientists. This article presents his biography and describes his impact on national and world science.
В 2016 г. исполняется 100 лет со дня рождения академика Ялкина Халматовича Туракулова (1916–2005). Он вошел в историю отечественной науки как выдающийся ученый, преподаватель и организатор. Работа Я.Х. Туракулова была сосредоточена на процессах биосинтеза гормонов, их транспорте и механизмах их действия.
Ялкин Халматович Туракулов родился 10 ноября 1916 г. в селе Мерке, воспитывался в школе-коммуне имени К. Либкнехта в селе Луначарском под Ташкентом (1925–1928), затем учился в узбекской школе в Намангане. После окончания Среднеазиатского медицинского института в Ташкенте (1936) он работал редактором и заведующим медицинским отделом Узбекского государственного издательства, занимался изданием медицинской литературы на узбекском языке. Одновременно Я.Х. Туракулов преподавал на кафедре биохимии Ташкентского медицинского института и заочно учился в Ташкентском институте иностранных языков, изучая немецкий язык.
При организации Ташкентского фармацевтического института в 1939 г. Туракулов был назначен его первым ректором. Ялкину Халматовичу удавалось сочетать руководящую должность с обучением в аспирантуре ТашМИ и в Московском институте философии, литературы и истории.
23 июня 1941 г. Туракулов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Антагонизм ионов калия в условиях солевой аналгезии».
Отказавшись от предложенной должности заместителя наркома здравоохранения Узбекистана, он добровольно ушел на фронт. В августе 1941 г. был ранен. После возвращения в строй был назначен начальником санитарной службы 137-й стрелковой бригады. Затем Я.Х. Туракулов был назначен командиром 12-го медико-санитарного батальона, входившего в состав 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, получил звание майора. Осенью 1943 г. машина, в которой ехал Туракулов, подорвалась на мине. Я.Х. Туракулов получил тяжелые ранения, долго лечился в госпитале, однако в строй уже не вернулся. За отличную организацию медицинской службы Ялкин Туракулов в 1943 г. был награжден Орденом Красной Звезды, а впоследствии Орденами Отечественной войны I и II степени.
В 1944 г. он вернулся в Ташкент и вновь возглавил Ташкентский фармацевтический институт. В конце 1945 г. Я.Х. Туракулов поступил в докторантуру Института биологической и медицинской химии Академии медицинских наук СССР. В Москве под руководством академика Я.О. Парнаса Ялкин Халматович начал исследования, связанные с нарушениями углеводного обмена при недостаточности белка в питании и действием гормонов на метаболизм.
В 1947 г. решением правительства Узбекистана Туракулов был отозван из Москвы и назначен ректором Ташкентского медицинского института.
За время руководства ведущим медицинским ВУЗом Узбекистана Туракулов поддерживал способных узбекских студентов и специалистов, старался направить их для продолжения образования в Москву и Ленинград.
В 1950 г. он был направлен на работу в Институт сельского хозяйства Академии наук Узбекистана (позднее Институт физиологии и биохимии животных и растений). Несмотря на ограниченность ресурсов, Туракулов смог углубиться в научные исследования, занявшись проблемой высокой смертности серых каракульских овец-альбиноидов. Ученый подошел к этой проблеме с биохимических позиций и выдвинул гипотезу о связанном с пигментацией нарушении обмена аминокислоты тирозина. В своей работе Я.Х. Туракулов впервые использовал радиоактивный йод для исследования обмена тирозина. Эти исследования получили высокую оценку директора московского Института морфологии животных академика Х.С. Коштоянца.
С 1955 г. Я.Х. Туракулов занимал должность заместителя директора и заведующего кафедрой химии Андижанского медицинского института, в котором за полтора года был сформирован преподавательский коллектив, налажен учебный процесс. В январе 1957 г. Туракулов вернулся в Ташкент и вновь был переведен из Минздрава в систему Академии наук (АН) Узбекистана.
После возвращения в Ташкент в 1957 г. было принято решение о создании Института ядерной физики АН Узбекистана. Этому проекту в Москве придавалось большое значение, куратором создания Института был назначен И.В. Курчатов. Имея огромный опыт организаторской работы, Я.Х. Туракулов был направлен на работу в Институт ядерной физики. На основе института была создана лаборатория радиационной биофизики, которую и возглавил сам Туракулов. В том же 1957 г. в Ташкенте было открыто еще одно академическое учреждение – Институт краевой медицины, где Я.Х. Туракулов был назначен первым директором и заведующим лабораторией биохимии этого института.
Одной из выдающихся черт Я.Х. Туракулова было совмещение руководящей должности с участием в научных исследованиях. За время работы Туракулов и его сотрудники получили фундаментальные факты, отражающие отдельные этапы внутриклеточного обмена йода и тиреоидных гормонов, механизма биосинтеза тироксина, его действия на субклеточные структуры, процессы окислительного фосфорилирования и транспорта ионов в митохондриях, синтез белка в рибосомах, функционирование генетического аппарата клетки. В 1959 г. ученый защитил докторскую диссертацию на тему «Обмен йода и гормоны щитовидной железы при некоторых формах тиреоидной патологии».
В 1961 г. он был назначен заместителем директора Института ядерной физики и проработал в этой должности до 1963 г. В том же году Туракулов был избран членом-корреспондентом АН Узбекистана. Тогда же в Израиле на английском языке была опубликована его монография «Обмен йода и тиреоидные гормоны».
В 1963 г. Туракулов организовал и возглавил кафедру биохимии на биолого-почвенном факультете Ташкентского университета. Он преподавал в этом университете с 1948 г., читал курс биохимии как на узбекском, так и на русском языках.
В 1963 г. Ялкину Халматовичу было присвоено звание профессора. Продолжением работ по исследованию функции щитовидной железы стали рекомендации по лечению заболеваний щитовидной железы, в том числе зоба и тиреотоксикоза. В 1964 г. Я.Х. Туракулову была присуждена Ленинская премия «За биохимическое и клинико-морфологическое исследования щитовидной железы в норме и при тиреоидной патологии и радиойодтерапии, опубликованные в 1959–1963 годах».
В 1966 г. Я.Х Туракулов был избран действительным членом АН Узбекистана, председателем отделения химико-технологических и биологических наук. В 1967 г. он организовал и возглавил Институт биохимии АН Узбекистана в Ташкенте. Однако уже в 1970 г. ему пришлось оставить руководство институтом – он был назначен ректором Самаркандского университета.
В Самарканде Туракулов проработал до 1972 г., затем вернулся в Ташкент, где был назначен академиком-секретарем Отделения биологических наук АН Узбекистана. В 1976 г. он вновь возглавил Институт краевой медицины (с 1979 г. – Институт эндокринологии). Этим институтом ученый руководил до 1996 г., а затем до конца жизни возглавлял лабораторию нейроэндокринологии Института эндокринологии.
Под руководством академика Ялкина Туракулова проводились глубокие и всесторонние исследования по биохимии гормонов щитовидной железы и метаболизму клеток, ряду эндокринных заболеваний, были предложены новые критерии диагностики, внедрены в практику эффективные методы лечения.
Академик Туракулов, ставший основателем собственной научной школы в биохимии и медицине, в течение более 60-летней деятельности подготовил множество научно-педагогических кадров.
Его вклад в развитие биохимии и медицины, заслуги в подготовке научных кадров достойно оценены государством. Академику Туракулову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Узбекистана», он удостоен Государственной премии имени Беруни, награжден орденом «Эл-юрт хурмати» и другими орденами и медалями.
Список основных работ академика Я.Х. Туракулова
1. Туракулов Я.Х. Обмен йода и тиреоидные гормоны / Изд: Акад. наук УзССР, 1959. – 268 с.
2. Туракулов Я.Х. Биохимия гормонов щитовидной железы в норме и при тиреоидной патологии / Изд: Акад. наук УзССР, 1962. – 222 с.
3. Туракулов Я.Х. Биохимия и патохимия щитовидной железы / Изд: Акад. наук УзССР, 1963 – 404 с.
4. Туракулов Я.Х. Современная биология и вопросы наследственности / Изд: Фан, 1966 – 88 с.
5. Туракулов Я.Х. Тиреоидные гормоны: Биосинтез, физиол. эффекты и механизм действия / Изд: Акад. наук УзССР, 1972. – 332 с.
6. Туракулов Я.Х. Мукополисахариды и функциональная активность щитовидной железы / Изд: Медицина, 1973. – 289 с.
7. Туракулов Я.Х.,Бабаев Т.А., Саатов Т. Йодпротеины щитовидной железы / Изд: Фан, 1974. – 202 с.
8. Turakulov I. K., (1975). Thyroid hormones: biosynthesis, physiological effects, and mechanisms of action. Harvard (18th ed.), New York, Consultants Bureau.
9. Turakulov IaKh, Salakhova NS, Tashkhodzhaeva TP. State of the pituitary-thyroid gland system in pregnant rabbits, fetuses and newborn rabbits. Biull Eksp Biol Med. 1977 Apr;83(4):476-9.
10. Туракулов Я.Х., Гайнутдинов М.Х. Физиологическая регуляция энергетических реакций митохондрий / Изд.: Фан, 1980. – 188 с.
11. Чуйко В.А., Исмаилов С.И., Туракулов Я.Х. Консервация и трансплантация щитовидной железы / Изд.: Медицина, 1989. – 124 с.
Alexander Alexandrovich Chernikov
saneqhdrone@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0857-6656
SPIN-code: 4631-3473
Endocrinology Research Centre
Russian Federation
Clinical resident
Igor Alexandrovich Sklyanik
sklyanik.igor@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7768-4717
SPIN-code: 7081-8077
Endocrinology Research Centre
Russian Federation
PhD candidate
Marina Vladimirovna Shestakova
nephro@endocrincentr.ru
ORCID iD: 0000-0002-5057-127X
SPIN-code: 7584-7015
Endocrinology Research Centre; I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Russian Federation
MD, PhD, Professor, correspondence fellow of Russian Academy of Sciences
Article Metrics
Metrics powered by PLOS ALM