On the 100th anniversary of academician Y.H. Turakulov

В 2016 г. исполняется 100 лет со дня рождения академика Ялкина Халматовича Туракулова (1916–2005). Он вошел в историю отечественной науки как выдающийся ученый, преподаватель и организатор. Работа Я.Х. Туракулова была сосредоточена на процессах биосинтеза гормонов, их транспорте и механизмах их действия.

Ялкин Халматович Туракулов родился 10 ноября 1916 г. в селе Мерке, воспитывался в школе-коммуне имени К. Либкнехта в селе Луначарском под Ташкентом (1925–1928), затем учился в узбекской школе в Намангане. После окончания Среднеазиатского медицинского института в Ташкенте (1936) он работал редактором и заведующим медицинским отделом Узбекского государственного издательства, занимался изданием медицинской литературы на узбекском языке. Одновременно Я.Х. Туракулов преподавал на кафедре биохимии Ташкентского медицинского института и заочно учился в Ташкентском институте иностранных языков, изучая немецкий язык.

При организации Ташкентского фармацевтического института в 1939 г. Туракулов был назначен его первым ректором. Ялкину Халматовичу удавалось сочетать руководящую должность с обучением в аспирантуре ТашМИ и в Московском институте философии, литературы и истории.

23 июня 1941 г. Туракулов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Антагонизм ионов калия в условиях солевой аналгезии».

Отказавшись от предложенной должности заместителя наркома здравоохранения Узбекистана, он добровольно ушел на фронт. В августе 1941 г. был ранен. После возвращения в строй был назначен начальником санитарной службы 137-й стрелковой бригады. Затем Я.Х. Туракулов был назначен командиром 12-го медико-санитарного батальона, входившего в состав 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, получил звание майора. Осенью 1943 г. машина, в которой ехал Туракулов, подорвалась на мине. Я.Х. Туракулов получил тяжелые ранения, долго лечился в госпитале, однако в строй уже не вернулся. За отличную организацию медицинской службы Ялкин Туракулов в 1943 г. был награжден Орденом Красной Звезды, а впоследствии Орденами Отечественной войны I и II степени.

В 1944 г. он вернулся в Ташкент и вновь возглавил Ташкентский фармацевтический институт. В конце 1945 г. Я.Х. Туракулов поступил в докторантуру Института биологической и медицинской химии Академии медицинских наук СССР. В Москве под руководством академика Я.О. Парнаса Ялкин Халматович начал исследования, связанные с нарушениями углеводного обмена при недостаточности белка в питании и действием гормонов на метаболизм.

В 1947 г. решением правительства Узбекистана Туракулов был отозван из Москвы и назначен ректором Ташкентского медицинского института.

За время руководства ведущим медицинским ВУЗом Узбекистана Туракулов поддерживал способных узбекских студентов и специалистов, старался направить их для продолжения образования в Москву и Ленинград.

В 1950 г. он был направлен на работу в Институт сельского хозяйства Академии наук Узбекистана (позднее Институт физиологии и биохимии животных и растений). Несмотря на ограниченность ресурсов, Туракулов смог углубиться в научные исследования, занявшись проблемой высокой смертности серых каракульских овец-альбиноидов. Ученый подошел к этой проблеме с биохимических позиций и выдвинул гипотезу о связанном с пигментацией нарушении обмена аминокислоты тирозина. В своей работе Я.Х. Туракулов впервые использовал радиоактивный йод для исследования обмена тирозина. Эти исследования получили высокую оценку директора московского Института морфологии животных академика Х.С. Коштоянца.

С 1955 г. Я.Х. Туракулов занимал должность заместителя директора и заведующего кафедрой химии Андижанского медицинского института, в котором за полтора года был сформирован преподавательский коллектив, налажен учебный процесс. В январе 1957 г. Туракулов вернулся в Ташкент и вновь был переведен из Минздрава в систему Академии наук (АН) Узбекистана.

После возвращения в Ташкент в 1957 г. было принято решение о создании Института ядерной физики АН Узбекистана. Этому проекту в Москве придавалось большое значение, куратором создания Института был назначен И.В. Курчатов. Имея огромный опыт организаторской работы, Я.Х. Туракулов был направлен на работу в Институт ядерной физики. На основе института была создана лаборатория радиационной биофизики, которую и возглавил сам Туракулов. В том же 1957 г. в Ташкенте было открыто еще одно академическое учреждение – Институт краевой медицины, где Я.Х. Туракулов был назначен первым директором и заведующим лабораторией биохимии этого института.

Одной из выдающихся черт Я.Х. Туракулова было совмещение руководящей должности с участием в научных исследованиях. За время работы Туракулов и его сотрудники получили фундаментальные факты, отражающие отдельные этапы внутриклеточного обмена йода и тиреоидных гормонов, механизма биосинтеза тироксина, его действия на субклеточные структуры, процессы окислительного фосфорилирования и транспорта ионов в митохондриях, синтез белка в рибосомах, функционирование генетического аппарата клетки. В 1959 г. ученый защитил докторскую диссертацию на тему «Обмен йода и гормоны щитовидной железы при некоторых формах тиреоидной патологии».

В 1961 г. он был назначен заместителем директора Института ядерной физики и проработал в этой должности до 1963 г. В том же году Туракулов был избран членом-корреспондентом АН Узбекистана. Тогда же в Израиле на английском языке была опубликована его монография «Обмен йода и тиреоидные гормоны».

В 1963 г. Туракулов организовал и возглавил кафедру биохимии на биолого-почвенном факультете Ташкентского университета. Он преподавал в этом университете с 1948 г., читал курс биохимии как на узбекском, так и на русском языках.

В 1963 г. Ялкину Халматовичу было присвоено звание профессора. Продолжением работ по исследованию функции щитовидной железы стали рекомендации по лечению заболеваний щитовидной железы, в том числе зоба и тиреотоксикоза. В 1964 г. Я.Х. Туракулову была присуждена Ленинская премия «За биохимическое и клинико-морфологическое исследования щитовидной железы в норме и при тиреоидной патологии и радиойодтерапии, опубликованные в 1959–1963 годах».

В 1966 г. Я.Х Туракулов был избран действительным членом АН Узбекистана, председателем отделения химико-технологических и биологических наук. В 1967 г. он организовал и возглавил Институт биохимии АН Узбекистана в Ташкенте. Однако уже в 1970 г. ему пришлось оставить руководство институтом – он был назначен ректором Самаркандского университета.

В Самарканде Туракулов проработал до 1972 г., затем вернулся в Ташкент, где был назначен академиком-секретарем Отделения биологических наук АН Узбекистана. В 1976 г. он вновь возглавил Институт краевой медицины (с 1979 г. – Институт эндокринологии). Этим институтом ученый руководил до 1996 г., а затем до конца жизни возглавлял лабораторию нейроэндокринологии Института эндокринологии.

Под руководством академика Ялкина Туракулова проводились глубокие и всесторонние исследования по биохимии гормонов щитовидной железы и метаболизму клеток, ряду эндокринных заболеваний, были предложены новые критерии диагностики, внедрены в практику эффективные методы лечения.

Академик Туракулов, ставший основателем собственной научной школы в биохимии и медицине, в течение более 60-летней деятельности подготовил множество научно-педагогических кадров.

Его вклад в развитие биохимии и медицины, заслуги в подготовке научных кадров достойно оценены государством. Академику Туракулову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Узбекистана», он удостоен Государственной премии имени Беруни, награжден орденом «Эл-юрт хурмати» и другими орденами и медалями.

Список основных работ академика Я.Х. Туракулова

1. Туракулов Я.Х. Обмен йода и тиреоидные гормоны / Изд: Акад. наук УзССР, 1959. – 268 с.

2. Туракулов Я.Х. Биохимия гормонов щитовидной железы в норме и при тиреоидной патологии / Изд: Акад. наук УзССР, 1962. – 222 с.

3. Туракулов Я.Х. Биохимия и патохимия щитовидной железы / Изд: Акад. наук УзССР, 1963 – 404 с.

4. Туракулов Я.Х. Современная биология и вопросы наследственности / Изд: Фан, 1966 – 88 с.

5. Туракулов Я.Х. Тиреоидные гормоны: Биосинтез, физиол. эффекты и механизм действия / Изд: Акад. наук УзССР, 1972. – 332 с.

6. Туракулов Я.Х. Мукополисахариды и функциональная активность щитовидной железы / Изд: Медицина, 1973. – 289 с.

7. Туракулов Я.Х.,Бабаев Т.А., Саатов Т. Йодпротеины щитовидной железы / Изд: Фан, 1974. – 202 с.

8. Turakulov I. K., (1975). Thyroid hormones: biosynthesis, physiological effects, and mechanisms of action. Harvard (18th ed.), New York, Consultants Bureau.

9. Turakulov IaKh, Salakhova NS, Tashkhodzhaeva TP. State of the pituitary-thyroid gland system in pregnant rabbits, fetuses and newborn rabbits. Biull Eksp Biol Med. 1977 Apr;83(4):476-9.

10. Туракулов Я.Х., Гайнутдинов М.Х. Физиологическая регуляция энергетических реакций митохондрий / Изд.: Фан, 1980. – 188 с.

11. Чуйко В.А., Исмаилов С.И., Туракулов Я.Х. Консервация и трансплантация щитовидной железы / Изд.: Медицина, 1989. – 124 с.